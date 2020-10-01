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ЦСКА победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Фото: @Twitter ХК ЦСКА

ЦСКА победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Кирилл Николаев

Спорт

Столичный ЦСКА победил московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА Арене» и завершилась со счетом 5:4 в пользу красно-синих.

Главным героем матча стал форвард ЦСКА Павел Карнаухов. Он забросил три шайбы. Двумя точными бросками отметился нападающий Брендан Лайпсик.

«Спартак» ответил голами Максима Цыплакова, Робина Ганзала, Андрея Кутейкина и Лукаша Радила.

Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ. ЦСКА находится на первом месте с 19 очками, а «Спартак» — на восьмом с девятью баллами.

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