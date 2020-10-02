Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 октября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В пятницу, 2 октября, погоду в столичном регионе будет определять западная периферия антициклона. Он принес теплую и сухую погоду.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от 18 до 20 градусов выше нуля. В Московской области ожидается от 15 до 20 градусов тепла.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 50 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее стало известно, что сентябрь текущего года вошел в тройку самых теплых в Москве.

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