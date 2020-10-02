Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни
Фото: Анна Быкова

Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Юлия Ямпольская

Город

Синоптики рассказали, что в ближайшие дни в столице ожидается переменная облачность без осадков. Отмечается, что в субботу температура воздуха прогреется до 20 градусов, а в воскресенье — до 18 градусов.

В понедельник, 5 октября, температура воздуха составит 16–18 градусов тепла, а ночью опустится до 7–9 градусов выше ноля. Во вторник, 6 октября, возможны кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 19 градусов, ночью — до 4–9 градусов.

В среду, 7 октября, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов днем, ночью — до 12 градусов выше ноля, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что сентябрь 2020 года вошел в тройку самых теплых в Москве. По данным синоптиков, в сентябре 2020 года средняя месячная температура воздуха была на 2,9 градуса выше нормы и составила 13,9 градуса. Таким образом, прошедший первый месяц осени оказался на третьей позиции за 140 лет наблюдений.

Читайте также: Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег

погода в МосквесиноптикиОктябрь
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Все мнения
О проекте