Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

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Синоптики рассказали, что в ближайшие дни в столице ожидается переменная облачность без осадков. Отмечается, что в субботу температура воздуха прогреется до 20 градусов, а в воскресенье — до 18 градусов.

В понедельник, 5 октября, температура воздуха составит 16–18 градусов тепла, а ночью опустится до 7–9 градусов выше ноля. Во вторник, 6 октября, возможны кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 19 градусов, ночью — до 4–9 градусов.

В среду, 7 октября, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов днем, ночью — до 12 градусов выше ноля, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что сентябрь 2020 года вошел в тройку самых теплых в Москве. По данным синоптиков, в сентябре 2020 года средняя месячная температура воздуха была на 2,9 градуса выше нормы и составила 13,9 градуса. Таким образом, прошедший первый месяц осени оказался на третьей позиции за 140 лет наблюдений.

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