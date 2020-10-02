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ЦСКА узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы
Фото: twitter.com / ФК ЦСКА

ЦСКА узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы

Кирилл Николаев

Спорт

Столичный ЦСКА узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне в пятницу, 2 октября.

В группе K ЦСКА встретится с загребским «Динамо», голландским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом». Команда Виктора Гончаренко стала единственной из тех, кто представит Россию в этом турнире. Московское «Динамо» и «Ростов» не прошли квалификационный раунд Лиги Европы.

Ранее своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов узнали «Зенит» из Санкт-Петербурга, московский «Локомотив» и «Краснодар».

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групповой этап Лиги Европы«ЦСКА»футбол
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