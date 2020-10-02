ЦСКА узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы
Столичный ЦСКА узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне в пятницу, 2 октября.
В группе K ЦСКА встретится с загребским «Динамо», голландским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом». Команда Виктора Гончаренко стала единственной из тех, кто представит Россию в этом турнире. Московское «Динамо» и «Ростов» не прошли квалификационный раунд Лиги Европы.
Ранее своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов узнали «Зенит» из Санкт-Петербурга, московский «Локомотив» и «Краснодар».
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