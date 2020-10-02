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Жительница Екатеринбурга сменила отчество на матчество
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Жительница Екатеринбурга сменила отчество на матчество

Кирилл Николаев

Общество

Жительница Екатеринбурга Алла Чикинда сменила отчество на матчество. Об этом сообщает РИА Новости.

Девушка сменила свое отчество Васильевна и стала Ириновной. Чикинда объяснила свое решение. По ее словам, она далеко не первый человек, кто сменил отчество на матчество.

— По моим ощущениям, это становится нормальной практикой, — заявила Чикинда.

Девушка считает несправедливым тот факт, что отец фигурирует во всех документах человека. Это касается и фамилии, и отчества. При этом роль матери «документально не зафиксирована».

— Хотя мать играет намного большую роль в жизни человека в принципе, потому что она вынашивает, рожает, вскармливает и воспитывает человека. В среднем отцы гораздо меньшую роль играют в воспитании детей, чем матери, — подчеркнула Чикинда.

Она добавила, что в ЗАГСе ее просто попросили написать новое отчество. Женщину никто не спрашивал о том, почему она решилась на такой шаг.

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ЕкатеринбургРоссияматчество
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