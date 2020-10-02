Российских медиков стараются не отзывать из отпусков для борьбы с COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российских медиков стараются не отзывать из отпусков для борьбы с новым типом коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу, 2 октября.

— Из отпусков стараемся никого не отзывать, — передает слова главы Минздрава РИА Новости.

Ранее Мурашко заявил, что примерно 1600 детей в России с выявленным коронавирусом находятся на лечении в стационарах. По его словам, ситуация пока стабильная. Глава Минздрава также уточнил, что дети чаще болеют в легкой форме и бессимптомно.

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