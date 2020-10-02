Спасатели помогли ребенку, застрявшему между стволами дерева в Москве
Столичные спасатели помогли ребенку, застрявшему между стволами дерева. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Инцидент произошел в районе Северное Бутово.
— Нас вызвала мама четырехлетнего мальчика. Они гуляли в парке, и малыш засунул случайно ногу между стволами дерева. Она застряла, — рассказал спасатель Московского авиацентра Сергей Мостяков.
По его словам, используя гидравлический инструмент, специалисты разжали стволы и освободили ребенка. Помощь медиков ему не потребовалась, после памятного фото со спасателями мама с сыном продолжили прогулку.
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