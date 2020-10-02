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В Росстате рассказали о смертности в стране в августе
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В Росстате рассказали о смертности в стране в августе

Евгения Звощик

Общество

Смертности в России в августе выросла на 9,6 процента в годовом выражении и составила почти 157,2 тысячи человек. Соответствующая информация следует из данных Росстата, представленных в пятницу, 2 октября.

Отмечается, что в августе 2019 года смертность в РФ составила практически 143,4 тысячи человек. В свою очередь рождаемость в стране в августе снизилась — на 5,4 процента в годовом выражении. Так, на свет появилось 126,6 тысячи младенцев против 133,9 тысячи в прошлом году, передает РИА Новости.

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