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Врачи больницы имени Сперанского спасли ребенка, упавшего с седьмого этажа
Фото: depositphotos.com/chanawit

Врачи больницы имени Сперанского спасли ребенка, упавшего с седьмого этажа

Юлия Захарова

Город

Специалисты Детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского спасли мальчика, который упал с высоты седьмого этажа. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Как уточняется, ребенок сломал бедренную кость и получил ушиб головного мозга.

— Благодаря молниеносной реакции проходившего мимо дома охранника, который, увидев ребенка висевшего на уровне седьмого этажа, успел постелить матрас, пострадавший остался жив. Матрас смягчил удар, однако мальчик приземлился на его самый край и отлетел в кусты, — рассказали в ведомстве.

Пострадавшего оперативно приняли в клинике. Хирурги соединили и зафиксировали поврежденные кости, используя титановые стержни, и провели ряд операций на мозге.

Спустя две недели мальчик оказался дома. Период восстановления займет два месяца, однако после этого он сможет вернуться к полноценной жизни, говорится на официальном сайте депздрава.

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