Алексей Немерюк заявил, что снижения товарооборота в торговых сетях Москвы нет

Фото: АГН «Москва»

Спада в розничной торговле в столице не прогнозируется. Об этом в пятницу, 2 октября, заявил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Он пояснил, что снижения товарооборота в торговых сетях также не наблюдается.

— Пока не ожидаем. Действительно, требования, конечно же, и работа службы безопасности торговых предприятий доставляет неудобство, может быть, посетителям этих предприятий, но пока каких-либо жалоб со стороны предприятий мы не слышали, — отметил Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

Как он добавил, всплеска популярности вокруг отдельных товаров или их категорий нет.

Ранее Немерюк оценил вероятность введения ограничений для сферы торговли. По его словам, таких намерений у властей города нет.

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