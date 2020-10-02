Боец MMA Артем Лобов рассказал, что их связывает с певицей Зарой

Зара сняла новый клип / Фото: instagram.com/zara_music/

У певицы Зары вышел новый клип, в центре сюжета которого история любви. Он — профессиональный спортсмен, она — его муза. Издание «СтарХит» выяснило, была ли это игра по сценарию или бойца MMA Артема Лобова, снявшегося в клипе, и артистку и в реальности связывают романтические отношения.

— Клип пропитанный самыми светлыми чувствами и эмоциями. Любите и будьте любимы, дорогие мои, — обратилась к фанатам 37-летняя артистка в Instagram.

Поклонники оценили новый клип певицы и отметили качественную работу ее команды.

Артем Лобов рассказал, что они с Зарой знакомы давно, и он сразу согласился сняться у артистки, так как песня ему очень понравилась.

— Мы достаточно давно знаем друг друга. Зара невероятно светлый человек и очень красивая девушка, нужно слукавить, чтобы не признаться в том, что каждый мужчина с удовольствием бы хотел бы поговорить с ней, увидеть или поработать! Когда она предложила сняться в ее клипе, согласился не раздумывая. Для спортсмена очень важна вера в него со стороны девушки, жены. А песня «Нравится» именно про это. Зацепило! —отметил спортсмен.

Он добавил, что ему было легко работать с певицей и они продолжают тепло общаться.

— Как и что будет дальше, время покажет. Я знаю точно, случайности не случайны, — сказал Лобов.

Кроме того, спортсмен пожалел, что из-за расстояния не может лично поздравить Зару с выходом клипа.

Ранее сообщалось, что клип Билли Айлиш о Бонде набрал более четырех миллионов просмотров.

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