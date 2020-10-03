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Сергей Собянин: Лечащиеся дома москвичи с COVID-19 бесплатно получат пульсоксиметры
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин: Лечащиеся дома москвичи с COVID-19 бесплатно получат пульсоксиметры

Вероника Кузьминова

Город

Лечащимся на дому от COVID-19 москвичам начнут бесплатно выдавать пульсоксиметры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 3 октября.

Прибор смогут получить пациенты с диагнозом «пневмония».

— Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом — ключевой показатель для оценки состояния при COVID-19, — написал мэр в личном блоге.

Сергей Собянин: Лечащиеся дома москвичи с COVID-19 бесплатно получат пульсоксиметрыФото: sobyanin.ru / Личный блог Сергея Собянина

Помимо пульсоксиметров, амбулаторные пациенты с коронавирусом начнут бесплатно получать нужные лекарства. В Москве расширили программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19. Люди смогут бесплатно получать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир», а также антикоагулянты.

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