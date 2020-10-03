Росгвардейцы обеспечат безопасность на матче «Спартак» — «Зенит» в Москве

Фото: «Вечерняя Москва»

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В столице сотрудники Росгвардии примут участие в обеспечении общественного порядка во время проведения футбольного матча Премьер-лиги. Об этом в субботу, 3 октября, сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

Уточняется, что матч по футболу между командами «Спартак» и «Зенит» пройдет на стадионе «Открытие Арена» 3 октября в 19:00.

Перед началом мероприятия стадион проверят эксперты инженерно-технических групп ОМОН Росгвардии. Пропускать зрителей на территорию арены будут через рамки металлодетекторов.

Граждане в состоянии алкогольного опьянения не будут допущены на футбольный матч, отметили в ведомстве.

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