Юрий Лоза раскрыл причину смерти Александра Кальянова

Фото: youtube.com / «Шансон ТВ»

Российский певец Юрий Лоза рассказал, что причиной смерти музыканта Александра Кальянова был рак. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

Он поделился, что с Кальяновым они познакомились в 1984 году, когда Лоза записывал у него на студии первый вариант своего хита «Плот». Он отметил, что в дальнейшим встречался с Кальяновым исключительно на концертных площадках или съемках.

Лоза подчеркнул, что Кальянов был профессионалом своего дела, поэтому артисты шли к нему на студию «косяками».

— В звуке Саша понимал как мало кто другой. Не выговаривая половину свистящих и шипящих, он создавал при помощи приборов себе вполне приличную дикцию, — рассказал исполнитель.

Лоза отметил, что последние три года Кальянов болел и ни с кем не общался.

— Видимо, не хотел никого грузить своими проблемами. Борьба была неравной — рак оказался сильнее... — заключил певец.

Ранее стало известно, что советский и российский музыкант Александр Кальянов скончался в возрасте 73 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Кальянов родился в городе Унече Брянской области в 1947 году. В 1988-м дебютировал как певец на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой с песней «Старое кафе».

В период с 1986 по 2005 год вышло десять альбомов Кальянова. Трижды становился лауреатом премии «Шансон года».

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