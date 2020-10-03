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Елена Малышева рассказала, как подготовить легкие к зиме
Фото: youtube.com / «Жить здорово!»

Елена Малышева рассказала, как подготовить легкие к зиме

Юлия Ямпольская

Здоровье

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева посоветовала, как подготовить легкие к зиме. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, в первую очередь необходимо сделать сделать УЗИ вен нижних конечностей. Если человек страдает варикозом, есть риск образования тромба.

Также специалист отметила, что легкие нужно тренировать. Существует тест, который способен оценить жизненную емкость этих органов. Для этого необходимо сделать вдох, надуть воздушный шарик, а затем сделать выдох. Размер диаметра шарика должен быть больше 10 сантиметров.

Телеведущая рассказала, что стоит сделать прививки от гриппа и пневмококка, которые могут защитить легкие.

Ранее Малышева перечислила продукты, которые снижают риск рака груди. По ее словам, при профилактике заболевания полезны вещества сульфорафан и кверцетин, имеющие противоопухолевый эффект. Первое содержится в капусте, а второе — в персиках.

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диагностика и профилактиказаболевания легкихЕлена Малышева
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