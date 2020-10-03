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Жительница США рассказала о нетипичном симптоме коронавируса
Фото: twitter.com/XHNews

Жительница США рассказала о нетипичном симптоме коронавируса

Рафаэль Залян

Валерий Ливак

В мире

Жительница американского города Глендейла (штат Калифорния) Елена Никитская рассказала о нетипичном симптоме коронавируса, который проявился у ее мужа.

— У супруга, помимо общих симптомов, пропала еще чувствительность кожи. Он принимал душ, и, когда включил кипяток, ему все равно казалось, что вода недостаточно горячая. Вот такие интересные особенности при COVID-19 тоже встречаются, — рассказала Елена корреспонденту «Вечерней Москвы».

Женщина считает, что заразиться она и ее семья могли в магазине. При этом начало болезни, по ее словам, было похоже на обычный грипп.

Также Елена отметила, что количество заболевших в Соединенных Штатах начало увеличиваться. Она объясняет это возобновившимися массовыми мероприятиями развлекательного характера, на которые американцы приходят без защитных средств.

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