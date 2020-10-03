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Концертный зал имени Чайковского в Москве оштрафуют за нарушения масочного режима
Фото: pixabay.com

Концертный зал имени Чайковского в Москве оштрафуют за нарушения масочного режима

Евгения Звощик

Город

Концертный зал имени Чайковского в Москве оштрафуют за нарушения масочного режима. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в столице в субботу, 3 октября.

Отмечается, что учреждению грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Как пояснил ТАСС главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский, в ходе обследования в культурном учреждении было установлено, что лица на территории концертного зала не имеют средств индивидуальной защиты. Причем речь идет об отсутствии перчаток и масок как у сотрудников, так и у посетителей.

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