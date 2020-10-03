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Вирусолог рассказал об особенностях всплесков COVID-19 в России
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Вирусолог рассказал об особенностях всплесков COVID-19 в России

Юлия Ямпольская

Общество

Следующий всплеск коронавирусной инфекции в России будет слабее, чем весной и осенью 2020 года. Об этом в субботу, 3 октября, рассказал профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Он также отметил, что, скорее всего, новый коронавирус задержится в стране надолго.

— Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет, — уточнил Аграновский.

Эксперт добавил, что коронавирусная инфекция может ослабеть к лету, передает Ura.ru.

Ранее врач объяснил рост числа смертей от коронавируса в Москве. Он не связан с мутацией вируса или с ухудшением течения болезни. Все дело в наложении определенных факторов.

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