Вирусолог рассказал об особенностях всплесков COVID-19 в России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Следующий всплеск коронавирусной инфекции в России будет слабее, чем весной и осенью 2020 года. Об этом в субботу, 3 октября, рассказал профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Он также отметил, что, скорее всего, новый коронавирус задержится в стране надолго.

— Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет, — уточнил Аграновский.

Эксперт добавил, что коронавирусная инфекция может ослабеть к лету, передает Ura.ru.

Ранее врач объяснил рост числа смертей от коронавируса в Москве. Он не связан с мутацией вируса или с ухудшением течения болезни. Все дело в наложении определенных факторов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Число тестов на COVID-19 в России превысило 47 миллионов