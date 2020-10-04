Роспотребнадзор рассказал об опасности женских сумок в распространении вирусов

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Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что женские и другие сумки являются носителями множества микроорганизмов. Он предупредил об опасности этого аксессуара, так как зачастую он помогает распространять различные вирусы.

Специалист напомнил, что женские сумки и их содержимое постоянно контактируют с немытыми руками их хозяек и с разными поверхностями. В них попадают микробы, в том числе и возбудители опасных заболеваний. Особенно болезнетворные микроорганизмы «любят» кожаные сумки.

— Чаще всего в сумочке и находящихся в ней предметах встречаются кишечная палочка, вирусы — возбудители кишечных инфекций, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс. Все эти микроорганизмы являются возбудителями заболеваний человека, в том числе и опасных. Самые идеальные условия для размножения и распространения болезнетворных микроорганизмов обеспечивают кожаные сумки, обладающие губчатой текстурой, — рассказал Лебедев в интервью радио Sputnik.

Он перечислил, какие предметы в сумке больше всего подвержены загрязнению. Так, первые места по загрязненности занимают тушь для ресниц, пилочка для ногтей, крем для рук и губная помада. Также источниками распространения микробов в сумочке могут быть расческа, ключи, ручка, блокнот, кошелек, мобильный телефон, паспорт и другие документы.

Эксперт подчеркнул, что немаловажным фактором риска является то, что сумки очень редко чистят и моют. Лебедев рекомендовал регулярно обрабатывать руки антисептическими салфетками и гелями и чистить сумочки и предметы, в них находящиеся. Он посоветовал располагать сумку на вешалке или использовать специальный крючок.

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