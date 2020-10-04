Врач-диетолог Соломатина рассказала, когда овощи превращаются в яд

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, когда овощи из друзей и помощников организма превращаются во врагов.

Она отметила, что овощи содержат витамины, микро- и макроэлементы, клетчатку и полезные углеводы, но далеко не все, что растет на грядке, полезно для здоровья. Неправильное хранение и приготовление могут превратить продукты в яд.

— Перезрелый баклажан, картофель, который долежал до весны, недозрелые зеленые томаты есть не рекомендуется. Это овощи семейства пасленовых, они содержат соланин — нейротоксин, вызывающий нарушение со стороны нервной системы, мочевыводящей системы, — пояснила врач в интервью радио Sputnik.

Также она добавила, что фасоль нельзя есть сырой или недоваренной, так как в ней содержится фитогемагглютинин — вещество, которое может вызвать отравление. А при длительном хранении бобовые могут накапливать микотоксины (грибки).

Кроме того, многие овощи могут вызвать обострение хронических заболеваний, сообщила Соломатина. Так, все виды капустных и крестоцветных могут блокировать усвоение йода, поэтому они не рекомендуются тем, у кого есть недостаток гормонов щитовидной железы. Острые овощи, особенно редька, редис при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы тоже могут вызвать обострение.

Диетолог отметила, что отдельной строкой идут нитратные овощи и зелень. Например, шпинат, петрушка, свекла, капуста, особенно кочерыжка, морковь, огурцы накапливают много нитратов. При их большом количестве может наступить перенасыщение организма и вызвать побочные эффекты. Врач подчеркнула, что особенно это опасно беременным, плод может испытывать гипоксию.

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