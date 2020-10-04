Синоптики сообщили о погоде в Москве 4 октября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 4 октября, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 17-13 градусов. В Подмосковье температура ожидается 15-18 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали аномальное тепло в ряде регионов на следующей неделе. В столице аномальное тепло будет сопровождаться облачной погодой, а в Подмосковье в понедельник могут пройти небольшие дожди.

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