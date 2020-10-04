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Семь человек эвакуировали с места жесткой посадки вертолета в Якутии
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Семь человек эвакуировали с места жесткой посадки вертолета в Якутии

Виктория Родимкина

Происшествия

С места жесткой посадки вертолета в Якутии, которая произошла 4 октября, были эвакуированы семь человек. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии» в воскресенье.

Отмечается, что при посадке никто не пострадал.

— В лесном массиве визуально были обнаружены семь человек — шесть пассажиров и пилот Ми-2. Экипаж произвел посадку и эвакуировал людей. Пострадавших нет, — уточнили в пресс-службе.

Для поисков пропавших авиакомпания задействовала вертолет Ми-8МТВ, который вылетел из Среднеколымска со спасателями на борту, сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что в 02:00 по московскому времени стало известно о жесткой посадке вертолета, который принадлежит частному лицу. Инцидент произошел в 55 километрах от Среднеколымска.

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