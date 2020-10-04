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Сергей Собянин рассказал о работе столичных больниц на фоне пандемии
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сергей Собянин рассказал о работе столичных больниц на фоне пандемии

Виктория Родимкина

Город

В Москве не планируется переводить больницы, которые оказывают плановую помощь пациентам, на работу с заразившимися коронавирусом. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 4 октября.

— У нас есть мобильные госпитали, которые страхуют эту ситуацию. Поэтому мы в массовом порядке переводить больницы, которые оказывают плановую помощь, пока не собираемся, — рассказал глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Столичный мэр также уточнил, что отдельные корпуса, которые были зарезервированы для этого, будут переведены для борьбы с инфекцией.

Среди прочего Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице.

Ранее мэр Москвы сообщил, что ситуация по коронавирусу в Москве усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

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