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Сергей Собянин заявил о важности не допустить закрытия предприятий из-за COVID-19
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Сергей Собянин заявил о важности не допустить закрытия предприятий из-за COVID-19

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что важно не допустить закрытия столичных предприятий из-за пандемии коронавируса. Такое заявление глава города сделал в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 4 октября.

Он отметил, что городские власти продолжают помогать компаниям в выдаче кредитов и реструктуризации старых кредитов.

— Но самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшних условиях — это избежать закрытия (компаний — прим. «ВМ»), избежать серьезных ограничений, — сказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что столичных работодателей призвали перевести на удаленную работу 30 процентов сотрудников с 5 октября.

— По-другому придется принимать более жесткие меры, чего крайне бы не хотелось, — добавил глава города.

Ранее мэр Москвы сообщил, что ситуация по коронавирусу в Москве усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

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