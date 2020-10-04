Около 900 пациентов с коронавирусом лечатся в Филатовской больнице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Городской клинической больнице № 15 имени Филатова проходят лечение от коронавируса 893 человека. Об этом рассказал главный врач медучреждения Валерий Вечорко в воскресенье, 4 октября, на своей станице в соцсети Facebook.

По его словам, в больнице всего лечатся 1323 пациента. Из них с пневмонией — 1247 человек.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 174 человека, на искусственной вентиляции легких — 53.

Всего за сутки в больницу поступили 184 человека, выписались — 180 пациентов, добавил врач.

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