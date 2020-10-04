Более 880 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице за сутки госпитализировали более 880 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 4 октября, в Telegram-канале.

Отмечается, что в больницы за минувшие 24 часа доставили 884 человека, у которых подтвердился коронавирус.

На искусственной вентиляции легких находятся 247 человек.

— За сутки госпитализировано 884 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 247 человек, — отметили в оперштабе.

Среди новых инфицированных 12,7 процента составляют дети, 42,7 процента — люди от 18 до 45 лет, 27,8 процента — граждане от 46 до 65 лет, 11,9 процента — от 66 до 79 лет. Еще 4,9 процента — люди старше 80 лет.

Ранее стало известно, что за сутки в городе выявили 3327 случаев COVID-19.

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