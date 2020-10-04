Коронавирус выявили у 3327 человек в Москве за сутки

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

️В Москве за минувшие сутки выявлено 3327 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 4 октября, в Telegram-канале.

Таким образом, в Москве за все время пандемии было выявлено 303 940 случаев COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в городе. Стало известно, что число выздоровевших от инфекции превысило 253 тысячи.

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