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Коронавирус выявили у 3327 человек в Москве за сутки
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Коронавирус выявили у 3327 человек в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

️В Москве за минувшие сутки выявлено 3327 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 4 октября, в Telegram-канале.

Таким образом, в Москве за все время пандемии было выявлено 303 940 случаев COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в городе. Стало известно, что число выздоровевших от инфекции превысило 253 тысячи.

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