Еще 944 человека вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В столице от коронавирусной инфекции выздоровели еще 944 человека. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в воскресенье, 4 октября.

Таким образом, число выздоровевших в столице от COVID-19 превысило 253 тысячи, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253 031 человека, — сказала Анастасия Ракова.

Ранее Сергей Собянин рассказал о ситуации со столичными больницами на фоне пандемии.

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