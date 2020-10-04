Эксперт рассказал о статистике заболеваний COVID-19 в Турции

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Политолог Юрий Самонкин рассказал о статистике заболеваний COVID-19 в Турции. Он поделился информацией в беседе с Nation News.

По мнению эксперта, власти Турции не афишируют реального количества людей, заболевших коронавирусной инфекцией, чтобы не отпугнуть туристов.

— Мы не видим ужесточения карантинных мер в Турции, как это было, например, в России или ЕС весной. Наоборот, Анкара призывает людей не бояться ковида, туристов призывает не отказываться от отдыха в Турции. Это для них очень важный бизнес, — уточнил Самонкин.

Эксперт считает, что такая политика официальных властей может привести к всплеску коронавируса, что скажется не только на эпидемиологической обстановке в самой Турции, но и в других странах, куда вернутся туристы.

Ранее руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Александр Бутенко рассказал, что и дети, и взрослые заболевают COVID-19 с одной частотой.

— Вообще, правильнее выявлять зависимость частоты обнаружения антител в зависимости от групп риска. Потому что саму заболеваемость можно эпидемиологически разделить на разные группы. Например, врачи — группа наивысшего риска. Среди детей таких нет, потому и не совсем правильно разделять по возрасту. Болеть то все могут одинаково, все зависит от контактов, — уточнил Бутенко.

Эксперт также отметил, что к мерам по защите детей взрослые относятся более ответственно, поэтому среди них и выявлено меньше человек с антителами к COVID-19, сообщает издание «Взгляд».

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