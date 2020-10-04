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Деятельность столичного клуба приостановили за нарушение санитарных мер
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Деятельность столичного клуба приостановили за нарушение санитарных мер

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Партийный переулок, 1к6 Карта всех событий

Деятельность ночного клуба на юге столицы приостановили за нарушение санитарных мер на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Объект расположен в доме № 1, корпусе 6 по Партийному переулку.

— В связи с тем, что в Москве стал повышаться уровень заболеваемости новой коронавируной инфекцией, а также сезонными респираторными заболеваниями, был произведен осмотр помещений клуба. В ходе осмотра были выявлены нарушения, которые не позволяют дальше клубу работать, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, клуб не проветривался, что создавало угрозу распространения коронавируса. Сотрудники не предоставили результаты анализов на COVID-19, также в помещении собиралось большое количество людей, что препятствовало соблюдению социальную дистанцию.

По данному факту был составлен административный протокол, в ближайшее время документы рассмотрит суд.

Клубу может грозить штраф до 500 тысяч рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

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