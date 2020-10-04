Деятельность столичного клуба приостановили за нарушение санитарных мер

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Партийный переулок, 1к6 Карта всех событий

Деятельность ночного клуба на юге столицы приостановили за нарушение санитарных мер на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Объект расположен в доме № 1, корпусе 6 по Партийному переулку.

— В связи с тем, что в Москве стал повышаться уровень заболеваемости новой коронавируной инфекцией, а также сезонными респираторными заболеваниями, был произведен осмотр помещений клуба. В ходе осмотра были выявлены нарушения, которые не позволяют дальше клубу работать, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, клуб не проветривался, что создавало угрозу распространения коронавируса. Сотрудники не предоставили результаты анализов на COVID-19, также в помещении собиралось большое количество людей, что препятствовало соблюдению социальную дистанцию.

По данному факту был составлен административный протокол, в ближайшее время документы рассмотрит суд.

Клубу может грозить штраф до 500 тысяч рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

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