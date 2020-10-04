Почему пожилым москвичам стоит остаться на домашнем режиме

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Жителям Москвы старше 65 лет, которые имеют хронические заболевания и находятся в особой группе риска, необходимо вновь соблюдать домашний режим, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующее положение было разработано и введено в указ мэра Москвы «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности», еще 28 сентября. Отмечается, что работодателям, у которых в штате имеются лица старше указанного возраста, также рекомендовано перевести таких сотрудников на дистанционный режим работы. «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, почему так важно соблюдать просьбу столичных властей и чем опасны нарушения.

Согласно указу столичного мэра, пожилым горожанам лучше отказаться от посещения мест массового скопления людей, без особой надобности лучше не контактировать с друзьями, родными и близкими, которые живут отдельно. Корпоративным сотрудникам, чей возраст превышает 65+, настоятельно рекомендуется отказаться от поездок на работу и перейти на дистанционный режим или временно взять отпуск. Более того, лица с заболеваниями хронического характера не должны посещать рабочие места, они могут получить больничные листы.

По словам главы города, несмотря на то что нынешняя ситуация значительно лучше, чем весной текущего года, врачи все же предупреждают, что с началом сезонных заболеваний опасность заразиться COVID-19 тоже возрастает.

Как отметил в своем блоге мэр Москвы, при этом столичные медики научились своевременно выявлять, лечить и диагностировать новый вирус.

— Наложение двух болезней — простуды и коронавируса — является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, — отметил градоначальник.

Глава города подчеркнул, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе на удаленный режим работы должны перейти не только пожилые москвичи, но и «как можно больше сотрудников компаний». В своем обращении к работодателям столичный мэр акцентировал внимание на том, что они должны переводить своих подчиненных на дистанционку без ущерба для рабочих процессов и интересов потребителей.

— Прошу также обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, — добавил Собянин.

Согласно указу, горожане обязаны использовать защитные элементы не только на работе, но и во время передвижения в транспортных средствах и общественных местах. В столице продолжают действовать ограничения, касающиеся различных мероприятий массового характера.

Как заметил Сергей Собянин, пока риск распространения новой коронавирусной инфекции сохраняется, от каждого гражданина «требуется дисциплина и ответственность».

— Пандемия еще продолжается. И, как я уже говорил, на нее может наложиться осенне-зимний всплеск простудных заболеваний. <…> Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим в транспорте, в магазинах и других общественных местах. И непременно проявите особое внимание к пожилым и хронически больным людям, — сказал мэр столицы.

Во всех медучреждениях столичного региона имеется все необходимое оборудование и медикаменты для лечения пациентов с COVID-19. Более того, в Москве создан резерв коечного фонда, чтобы размещать заболевших. Сотрудники медицинской сферы своевременно диагностируют заболевание и назначают лечение. Кроме того, ежедневно в городе проводится не менее 70 тысяч ПЦР-исследований. Врачи, которые работают в красных зонах, а также занимаются лечением пациентов с острыми респираторными инфекциями, проходят добровольную вакцинацию от COVID-19.

Дополним, в столице проходит пострегистрационное исследование вакцины от новой коронавирусной инфекции. Перед тем, как получить прививку, следует заполнить анкету и пройти специальный отбор. Более того, с начала прошлого месяца каждый горожанин может вакцинироваться от гриппа. Бесплатно получить укол можно во всех поликлиниках города и в пунктах мобильной вакцинации.

Призыв столичных властей избегать контактов с людьми и перейти на домашний режим, по мнению врачей, правильная мера. Как отметил в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» врач-вирусолог Алексей Щелканов, несмотря на то что новый коронавирус, который относится к острым респираторным недугам, уже неплохо изучен, то, как будет действовать SARS —Cov—2в сочетании с обычным гриппом, пока только уточняется.

— Нынешний эпидемиологический сезон будет очень непростым, поскольку к Sars–Cov–2 наложатся еще и сезонные простудные заболевания. А сочетание этих двух недугов в одном теле, пожалуй, не сможет перенести даже человек с самым крепким здоровьем. Поэтому так важно сейчас, особенно коморбидным пациентам, то есть людям с несколькими хроническими заболеваниями, и гражданам старше 65 лет ограничить себя в перемещении по городу, довести до минимума контакты с родными и стараться не посещать общественные места, — рассказал он.

Эксперт отметил, что последствия для каждого человека могут быть индивидуальными, но наложение коронавируса на грипп и на сопутствующие болезни могут привести не только к осложнениям, но и к летальному исходу.

— Грипп — это уже высокая температура, кашель, боль в горле, ослабленный иммунитет, если накладывается коронавирус, начинается поражение нижних дыхательных путей, наступает аносмия, то есть человек теряет обоняние. Параллельно усиливаются хронические болезни, и лечение затягивается. И большое счастье для врачей, когда таких заболевших удается спасти, — сказал специалист.

В свою очередь, врач-инфекционист, клинический вирусолог Владимир Ртищев заметил в разговоре с «ВМ», что главной проблемой предстоящего сезона простуд может стать невозможность людей отличить симптомы коронавируса от рядового ОРВИ.

— Стоит отметить, что помимо утраты обоняния — аносмии или гипосмии — возникает одышка и ухудшение дыхания. Вся эта клиническая картина возникает не сразу, а в течение нескольких дней. Новый коронавирус может вызывать также диарею у взрослых. Основными переносчиками болезни сейчас являются дети, люди среднего возраста и молодые люди, именно поэтому лучше временно прекратить пожилым гражданам общение с людьми, которые могут быть потенциальными переносчиками COVID-19, — пояснил он.

Эксперты рекомендуют при возможности проходить тестирование на вирус и при выявлении положительного результата в срочном порядке вызывать скорую и не заниматься самолечением.

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