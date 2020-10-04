Стали известны подробности об упавшем в Пензенской области самолете
Легкомоторный самолет, который упал в Пензенской области, занимался обработкой полей. Об этом в воскресенье, 4 октября, рассказал старший помощник Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Дмитрий Захаров.
— Одноместный легкомоторный самолет ЦХ-70 RA-0376A выполнял обработку полей, — отметил он в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Пензенской области. По данному факту организована проверка, меры реагирования будут приняты позднее.
Как добавили в областном управлении МЧС, инцидент произошел между селами Столыпино и Маис. Последствия ликвидируют шесть человек и две единицы техники.
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