Стали известны подробности об упавшем в Пензенской области самолете

Фото: 58.mchs.gov.ru / Официальный сайт МЧС РФ по Пензенской области

Легкомоторный самолет, который упал в Пензенской области, занимался обработкой полей. Об этом в воскресенье, 4 октября, рассказал старший помощник Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Дмитрий Захаров.

— Одноместный легкомоторный самолет ЦХ-70 RA-0376A выполнял обработку полей, — отметил он в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Пензенской области. По данному факту организована проверка, меры реагирования будут приняты позднее.

Как добавили в областном управлении МЧС, инцидент произошел между селами Столыпино и Маис. Последствия ликвидируют шесть человек и две единицы техники.

Читайте также: Частный вертолет совершил жесткую посадку в Якутии