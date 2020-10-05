Двухнедельные каникулы начались в московских школах

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

С понедельника, 5 октября, в школах Москвы начались двухнедельные каникулы, введенные в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина продолжительность осенних каникул в школах столицы увеличена до двух недель, а их сроки – с 5 по 18 октября. Учащиеся школ смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.

Деятельность учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций, находящихся в ведении столичного правительства, на указанный период приостановлена. Вместе с тем детские сады продолжат работать по обычному графику.

В период каникул детям рекомендовано оставаться дома или на даче, а выходить гулять только во двор или ближайший парк, избегая посещения торговых центров и использования общественного транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.

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