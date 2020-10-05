Юрист предупредил о рисках при зачислении зарплаты по номеру телефона

Фото: pixabay.com/ru

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, существует ли вероятность лишиться денег при зачислении заработной платы на карту по номеру телефона.

По словам эксперта, существуют три потенциальные опасности в подобных ситуациях. Если абонент меняет номер телефона, отключившись от всех платежей, при передаче этого номера другому человеку он получит и все реквизиты прежнего владельца.

— То есть в случае смены телефона вы автоматически перестаете получать деньги на старый номер, а в худшем случае — к этому номеру подключится другой расчетный счет, — отметил Петропольский.

В случае банкротства банка или закрытии клиентом расчетного счета, а также прекращения его использования по каким-либо причинам средства, перечисленные работодателем, «зависнут» на счете либо вернутся отправителю.

Опасность представляют также мошеннические действия: злоумышленники могут изменить владельца по расчетному счету на вашем номере телефона и внести свои ложные реквизиты.

— Мошенники приходят с паспортом, якобы вашим, и по копии делают симку или ее дубликат, получая тем самым доступ ко всем сообщениям и звонкам на ваш мобильныйтелефон, — объяснил схему Петропольский агентству «Прайм».

Ранее аналитики определили города, жители которых получают самую высокую и самую низкую зарплату.

Читайте также: Как противостоять попыткам работодателя сократить зарплату на удаленке