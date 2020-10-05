Юрист предупредил о рисках при зачислении зарплаты по номеру телефона
Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, существует ли вероятность лишиться денег при зачислении заработной платы на карту по номеру телефона.
По словам эксперта, существуют три потенциальные опасности в подобных ситуациях. Если абонент меняет номер телефона, отключившись от всех платежей, при передаче этого номера другому человеку он получит и все реквизиты прежнего владельца.
— То есть в случае смены телефона вы автоматически перестаете получать деньги на старый номер, а в худшем случае — к этому номеру подключится другой расчетный счет, — отметил Петропольский.
В случае банкротства банка или закрытии клиентом расчетного счета, а также прекращения его использования по каким-либо причинам средства, перечисленные работодателем, «зависнут» на счете либо вернутся отправителю.
Опасность представляют также мошеннические действия: злоумышленники могут изменить владельца по расчетному счету на вашем номере телефона и внести свои ложные реквизиты.
— Мошенники приходят с паспортом, якобы вашим, и по копии делают симку или ее дубликат, получая тем самым доступ ко всем сообщениям и звонкам на ваш мобильныйтелефон, — объяснил схему Петропольский агентству «Прайм».
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