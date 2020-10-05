Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 октября

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В понедельник, 5 октября, погоду в столичном регионе по-прежнему будет определять антициклон. Это означает, что сохранится погода с переменной облачностью и без осадков.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от 18 до 20 градусов тепла, в Московской области — от 15 до 20 градусов. Это на четыре-пять градусов превышает климатическую норму октября.

Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью от трех до восьми метров в секунду, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее синоптики пообещали аномальное тепло в ряде регионов на неделе с 5 по 11 октября.

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