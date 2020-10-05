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В Совфеде не исключили повторного закрытия границ из-за пандемии
Фото: Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово

В Совфеде не исключили повторного закрытия границ из-за пандемии

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Границы могут быть снова закрыты, а количество вылетов сокращено из-за роста числа заболевших коронавирусом в России. Такое предположение сделал первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в понедельник, 5 октября.

Ранее сообщалось, что на утро 5 октября в России за сутки выявили 10 888 новых случаев COVID-19.

— Конечно, мы можем закрыть границы РФ, — цитирует Валерия Рязанского РИА Новости.

Он уточнил, что чем больше люди перемещаются, тем сильнее растет число заболевших. Сенатор добавил, что ряд стран уже принял серьезные меры по борьбе с инфекцией.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса пока не комментируют возможное закрытие границ России на фоне пандемии, уточнило агентство.

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