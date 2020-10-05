Гинцбург пояснил, от чего зависит длительность иммунитета к COVID-19
Длительность иммунитета к коронавирусу зависит от того, в какой форме у пациента протекало заболевание. Об этом рассказал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 5 октября.
По его словам, иммунитет у человека к коронавирусу может сохраняться и три, и пять месяцев.
— У одних — три месяца, у других — полгода. В первую очередь это связано с формой и тяжестью заболевания. У некоторых антитела к интерферонам вырабатываются в большем количестве, у некоторых — в меньшем количестве, — сказал Гинцбург.
Он также пояснил, что, вероятно, есть и другие механизмы, с помощью которых вирус обходит защитную систему организма, сообщает РИА Новости.
Ранее вирусолог рассказал, что переболевший коронавирусом человек снова может заразиться после исчезновения антител в его организме.
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