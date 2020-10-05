Стало известно, почему парам полезно спать раздельно

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Несмотря на общественный стереотип о том, что пара обязана спать в одной постели, многие россияне спят на разных кроватях. На это может быть масса причин, например разные биологические ритмы, привычка перетягивать одеяло или храп соседа, которые могут провоцировать недосып.

— Сон — очень важная часть жизни любого человека. Именно во время него происходят обработка и «пересчет» информации, полученной за день. Поэтому, если вы хотите дольше сохранять жизненную активность и быть эффективным работником, стоит уделять ночному отдыху такое же пристальное внимание, как и правильному питанию,— сообщила порталу NEWS.ru психолог Елена Данилова.

Также она рассказала о том, что с точки зрения энергетики сон — очень интимный процесс, во время которого происходит восстановление тела.

Однако в том случае, если оба человека не испытывают дискомфорта в отношениях при раздельном отдыхе, то сон на разных кроватях считается абсолютно допустимым. В таком случае важным фактором будет не то, как люди спят, а то, как они относятся друг к другу.

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