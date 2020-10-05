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Более 600 тысяч человек посетили парки Подмосковья
Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Более 600 тысяч человек посетили парки Подмосковья

Елена Плешивцева

Общество

Более 600 тысяч человек посетили парки Подмосковья за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

По сообщению ведомства, наибольшее число жителей региона провели время в выходные в парках: в субботу — 115,1 тысячи человек, в воскресенье — 114,2 тысячи человек. Специалисты также рассказали, что в Подмосковье созданы игровые площадки для детей в пяти парках, обновляются территории еще в 12 парках региона, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее ОТР рассказало, что в парках Челябинска прошел фестиваль резчиков «Уральский характер». Темой фестиваля стал золотой век русской литературы. Мастера по дереву украсили парки города резными фигурами Пушкина, Гоголя и Лермонтова. В проекте приняли участие специалисты из разных регионов России.

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