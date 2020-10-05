Пять жилых домов по программе реновации введут в Кузьминках до конца года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Волгоградский проспект, владение 103, корпус 1 Карта всех событий

Пять жилых новостроек на 684 квартиры сдадут в эксплуатацию в этом году по программе реновации в районе Кузьминки. Об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в понедельник, 5 октября.

Три дома появятся на Волгоградском проспекте, по одному — на Зеленодольской улице и улице Юных Ленинцев. Первые этажи новостроек будут нежилыми. Их отдадут под коммерческие и социальные нужды. В квартирах сделают улучшенную отделку. Рядом с домами появятся детские и спортивные площадки.

— В рамках программы реновации в Кузьминках предусмотрено строительство семи детских садов, четырех школ, двух поликлиник, организации дополнительного образования, двух физкультурно-оздоровительных комплексов, ледового дворца, спортивно-оздоровительного комплекса, трех центров предоставления госуслуг, — приводятся слова Загрутдинова на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что в Кузьминках строились еще два дома по программе реновации — на Волгоградском проспекте и улице Шумилова. Их уже сдали в эксплуатацию.

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