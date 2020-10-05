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«Сверхубойный» патрон для пистолета разработали в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Сверхубойный» патрон для пистолета разработали в России

Захар Чайченко

Армия

Ученые Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения приступили к разработке пистолетных патронов, убойное действие которых в два раза выше существующих аналогов. Их испытания начнутся в 2021 году, об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

— Новый патрон разрабатывается в интересах российских силовых ведомств. Основное преимущество боеприпаса в сравнении с наиболее мощным на сегодняшний день 9х19-мм патроном с пулей со стальным сердечником 7Н21 — более чем двукратное повышение убойного действия пули при попадании в цель, — сказано в сообщении.

По словам индустриального директора кластера вооружений Бекхана Оздоева, данная разработка будет востребована в подразделениях специального назначения различных силовых ведомств России. Также он рассказал о том, что испытания боеприпаса запланированы на 2021 год.

Применение нового патрона значительно расширит возможности спецназа, в том числе в ходе антитеррористических операций.

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