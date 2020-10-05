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Биологи выяснили, какие животные могут заболеть COVID-19
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Биологи выяснили, какие животные могут заболеть COVID-19

Кирилл Николаев

Животные

Биологи из Великобритании и Малайзии при помощи компьютерного моделирования выяснили, какие животные могут заболеть коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Компьютерное моделирование провели для 215 видов животных. Специалисты выясняли, будут ли мутации белка ACE2 усиливать или ослаблять связь между вирусным белком и белком хозяина. Согласно полученным результатам, 26 видов млекопитающих, которые регулярно контактируют с людьми, могут быть восприимчивы к инфекции.

Исследователи обнаружили, что овцы, шимпанзе, гориллы, макаки, кошки, собаки, тигры, львы и хорьки подвержены заражению коронавирусной инфекцией.

Ученые считают, что для предотвращения передачи коронавируса от человека животным и наоборот необходимо наблюдение за домашними и сельскохозяйственными животными, чтобы на ранней стадии выявлять случаи заболевания. Также стоит предусмотреть меры гигиены при контакте со зверьми.

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