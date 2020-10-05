Бывший тренер сборной России по биатлону Пихлер вышел из комы

Фото: «Вечерняя Москва»

Экс-тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер вышел из состояния комы. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в Aftonbladet.

Как отметил его брат, Клаус Пихлер, Вольфганг, когда пришел в сознание, спрашивал о проходящем в этот период Открытом чемпионате Франции по теннису.

— Это говорит о том, что он возвращается, — подчеркнул Клаус Пихлер.

Ранее стало известно, что 65-летнему бывшему тренеру сборной России по биатлону стало плохо во время велотренировки. В результате он упал и ушиб голову. Вольфганга Пихлера ввели в искусственную кому после сердечного приступа.

Читайте также: Голос итальянского футболиста Франческо Тотти помог девушке выйти из комы