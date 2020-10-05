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Путин: Около 1,5 тысячи педагогов воспользовались программой «Земский учитель»
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин: Около 1,5 тысячи педагогов воспользовались программой «Земский учитель»

Кирилл Николаев

Образование

Около 1,5 тысячи педагогов в России воспользовались программой «Земский учитель». Об этом в понедельник, 5 октября, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с преподавателями и студентами педагогических вузов по случаю Дня учителя.

Он отметил, что эта программа поможет обеспечить детям по всей России равный доступ к знаниям. Кроме того, с помощью этой программы перспективные молодые специалисты смогут приехать в небольшие населенные пункты, где будут передавать свои знания ученикам.

— Это чрезвычайно важное направление, мы его, безусловно, будем продолжать, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее президент России заявил, что разговоры о полном закрытии школ и переходе на дистанционное обучение в будущем являются несерьезными.

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