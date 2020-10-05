Минобороны будет получать новые серийные самолеты Ил-112В с 2023 года
Два образца самолетов ИЛ-112В будут переданы Министерству обороны РФ до конца 2021 года. При этом с 2023 года военное ведомство начнет получать серийные самолеты. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в понедельник, 5 октября.
По его словам, также у данного воздушного судна большой экспортный потенциал.
— Поэтому мы будем работать параллельно не только по основному заказчику, который является базовым, но и по экспортным заказам, — пояснил глава Минпромторга.
Он также отметил, что с учетом планов замены большого количества самолетов до 2030-го Воронежский авиазавод готов выпускать до 15 самолетов ежегодно, передает ТАСС.
Читайте также: «Сверхубойный» патрон для пистолета разработали в России