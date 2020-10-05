Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минобороны будет получать новые серийные самолеты Ил-112В с 2023 года
Фото: ТАСС / Пресс-служба ПАО Ил / Армен Гаспарян

Минобороны будет получать новые серийные самолеты Ил-112В с 2023 года

Евгения Звощик

Армия

Два образца самолетов ИЛ-112В будут переданы Министерству обороны РФ до конца 2021 года. При этом с 2023 года военное ведомство начнет получать серийные самолеты. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в понедельник, 5 октября.

По его словам, также у данного воздушного судна большой экспортный потенциал.

— Поэтому мы будем работать параллельно не только по основному заказчику, который является базовым, но и по экспортным заказам, — пояснил глава Минпромторга.

Он также отметил, что с учетом планов замены большого количества самолетов до 2030-го Воронежский авиазавод готов выпускать до 15 самолетов ежегодно, передает ТАСС.

Читайте также: «Сверхубойный» патрон для пистолета разработали в России

самолетМинобороны РФМинпромторг РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Все мнения
О проекте