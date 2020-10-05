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Росприроднадзор прокомментировал оценку «Норникеля» ущерба от ЧП в Норильске
Фото: rpn.gov.ru / Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Росприроднадзор прокомментировал оценку «Норникеля» ущерба от ЧП в Норильске

Евгения Звощик

Экология

Озвученная «Норникелем» сумма ущерба от аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в разы меньше, чем оценки «самых лояльно настроенных к компании экологов». Соответствующее заявление сделала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в понедельник, 5 октября.

— Мы рады, что «Норильский никель» наконец объявил хоть какую-то сумму, которую готов заплатить за нанесенный ущерб, — отметила Радионова.

По ее словам, на примере Норильска становится понятно, на что может рассчитывать государство по мнению нарушителей. Она также обратила внимание на то, что компания пока ничего не погасила и «не внесла даже рубля». Радионова подчеркнула, что ее ведомство представило свои расчеты ущерба на основании проб и проведенного анализа, передает ТАСС.

Ранее «Норникель» оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильска в 21,4 миллиарда рублей. В свою очередь оценка Росприроднадзора от произошедшей аварии составляет примерно 148 миллиардов рублей.

Крупная утечка топлива на ТЭЦ в Норильске: хронология событий

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошел пожар, площадь которого составила 350 «квадратов». Причиной ЧП стал автомобиль, врезавшийся в хранилище с дизельным топливом. Возгорание не повлияло на работу ТЭЦ-3, и в результате происшествия никто не пострадал, однако вскоре стало известно, что из-за аварии произошла разгерметизация, а горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть.

Позднее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в грунты и водные объекты в результате происшествия попало около 21 тысячи тонн нефтепродуктов: примерно 6 тысяч тонн — в грунт, 15 тысяч — в водные объекты. По данному факту было заведено три уголовных дела. Позднее краевой суд Красноярского края арестовал начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина до 31 июля в рамках уголовного дела по статье «Халатность». Мужчина был задержан за день до этого по подозрению в несвоевременном уведомлении о ЧП.

Росприроднадзор прокомментировал оценку «Норникеля» ущерба от ЧП в НорильскеФото: vk.com/nornickel_official

8 июня в Минэкологии Красноярского края сообщили, что эксперты зафиксировали многократное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов в воде за пределами боновых заграждений, которые были установлены в целях остановки распространения нефти по водной системе Таймыра. По уточненным данным, за бонами на реке Амбарной концентрация нефтепродуктов в воде была в пределах от 80 до 116 ПДК.

4 августа компания «Норникель» представила в Общественной палате РФ разработанный комиссией при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ черновик плана ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске.

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НорильскРосприроднадзорэкология
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