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Курсы евро и доллара выросли на Мосбирже
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курсы евро и доллара выросли на Мосбирже

Евгения Звощик

Экономика

Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи вырос на 34,71 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19:00 по московскому времени в понедельник, 5 октября.

Таким образом, курс евро составил 92,15 рубля. В свою очередь средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» увеличился на 4,10 копейки и достиг показателя 78,39 рубля.

Ранее аналитик спрогнозировал рост стоимости доллара до 80–85 рублей к концу года.

Читайте также: Как изменится курс доллара в 2021 году

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