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Власти: Решений о введении режима самоизоляции в Москве не принималось
Фото: pexels.com / Vlada Karpovich

Власти: Решений о введении режима самоизоляции в Москве не принималось

Юлия Захарова

Город

Никаких решений о введении самоизоляции в Москве не принималось. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Надо рассматривать все возможные сценарии, но никаких решений об этом (самоизоляции — прим. «ВМ»), безусловно, нет, — отметил он.

По словам заммэра, власти будут учитывать количество зараженных человек и свободных коек при принятии решений. Ефимов подчеркнул, что Москва не может допустить ситуаций, в которых граждане остались бы без помощи врачей, передает РИА Новости.

Ранее заммэра оценил вероятность введения пропускного режима. Он заявил, что возвращаться к использованию пропусков в Москве пока нет необходимости.

Напомним, в Москве ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания.

Кроме того, жителей столицы призвали перейти на удаленную работу. Им напомнили, что в общественных местах и транспорте столицы необходимо строго соблюдать масочный и перчаточный режим.

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Владимир Ефимовкоронавируссамоизоляция
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