Московская духовная академия перешла на дистанционное обучение

Фото: mpda.ru /Московская духовная академия РПЦ

Слушатели Московской духовной академии переведены на дистанционное обучение в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

При этом здоровые студенты распущены по домам, заболевшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Большинство из них переносят COVID-19 в легкой форме.

В Московской духовной академии дежурит медицинская бригада, в учебном учреждении предприняты противоэпидемиологические меры. Помощь оказывают Троице-Сергиева лавра и руководство московской больницы имени святого Алексия.

К обычному формату обучения в академии вернутся после улучшения эпидемиологической ситуации, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал разговоры о полном переходе на дистанционное обучение несерьезными.

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