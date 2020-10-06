Московская духовная академия перешла на дистанционное обучение
Слушатели Московской духовной академии переведены на дистанционное обучение в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.
При этом здоровые студенты распущены по домам, заболевшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Большинство из них переносят COVID-19 в легкой форме.
В Московской духовной академии дежурит медицинская бригада, в учебном учреждении предприняты противоэпидемиологические меры. Помощь оказывают Троице-Сергиева лавра и руководство московской больницы имени святого Алексия.
К обычному формату обучения в академии вернутся после улучшения эпидемиологической ситуации, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал разговоры о полном переходе на дистанционное обучение несерьезными.
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