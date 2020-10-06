Названа группа людей с врожденной защитой от COVID-19

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В Роспотребнадзоре рассказали, что некоторые люди с определенными генными мутациями не могут заболеть коронавирусом. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что из-за изменений в генах инфекция не попадает в клетки, передает РИА Новости.

— Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех «счастливчиков», кто «защищен», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пациент способен выделять РНК коронавирусной инфекции до 90 дней. Это не подтверждает, что человек болен или является носителем инфекции. РНК не несет опасности для окружающих, она является составной частью вируса.

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